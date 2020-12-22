ЗАМАНА - Республика Дагестан поднялась в Национальном рейтинге прозрачности закупок на 21 позицию

Республика Дагестан поднялась в Национальном рейтинге прозрачности закупок на 21 позицию

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22 декабря, 2020. Вторник 17:38
Республика Дагестан поднялась в Национальном рейтинге прозрачности закупок на 21 позицию

Объявлены итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2020, задача которого отразить положение в сфере закупок и сделать ее более открытой для предпринимателей.

Республика Дагестан поднялась в Национальном рейтинге прозрачности закупок на 21 позицию
Общество

Ситуация кризиса в стране стала для многих блокирующим фактором для развития. В целом, субъекты СКФО оказались в середине списка. Республика Дагестан заняла в Национальном рейтинге прозрачности закупок 40 место, поднявшись на двадцать одну позицию по сравнению с 2019 годом и на сорок одну позицию по сравнению с 2018 годом. Самыми непрозрачными регионами СКФО оказались Северная Осетия и Чеченская республика. Они заняли 77 и 84 места соответственно. Ставрополью эксперты поставили базовый уровень прозрачности и 71 место.

 

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