Республика Дагестан поднялась в Национальном рейтинге прозрачности закупок на 21 позицию

Объявлены итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2020, задача которого отразить положение в сфере закупок и сделать ее более открытой для предпринимателей.

Ситуация кризиса в стране стала для многих блокирующим фактором для развития. В целом, субъекты СКФО оказались в середине списка. Республика Дагестан заняла в Национальном рейтинге прозрачности закупок 40 место, поднявшись на двадцать одну позицию по сравнению с 2019 годом и на сорок одну позицию по сравнению с 2018 годом. Самыми непрозрачными регионами СКФО оказались Северная Осетия и Чеченская республика. Они заняли 77 и 84 места соответственно. Ставрополью эксперты поставили базовый уровень прозрачности и 71 место.