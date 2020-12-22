Исторический парк "Россия - моя история" расскажет о новогодних традициях

Это своеобразный экскурс в историю подготовки к празднованию нового года, рассказ о традициях самого любимого дня в году.

«Наша рубрика это не скучные исторические факты, это скорее больше развлекательный контент, который содержит и познавательную информацию» - сообщили в пресс-службе дагестанского филиала парка «Россия моя история».