Это своеобразный экскурс в историю подготовки к празднованию нового года, рассказ о традициях самого любимого дня в году.
«Наша рубрика это не скучные исторические факты, это скорее больше развлекательный контент, который содержит и познавательную информацию» - сообщили в пресс-службе дагестанского филиала парка «Россия моя история».
Исторический парк "Россия - моя история" расскажет о новогодних традициях
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 16:39
Ассоциация исторических парков «Россия - моя история» подготовила праздничный онлайн-контент.
Это своеобразный экскурс в историю подготовки к празднованию нового года, рассказ о традициях самого любимого дня в году.
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