ЗАМАНА - Исторический парк "Россия - моя история" расскажет о новогодних традициях

Исторический парк "Россия - моя история" расскажет о новогодних традициях

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22 декабря, 2020. Вторник 16:39
Исторический парк &quot;Россия - моя история&quot; расскажет о новогодних традициях

Ассоциация исторических парков «Россия - моя история» подготовила праздничный онлайн-контент.

Исторический парк "Россия - моя история" расскажет о новогодних традициях
Общество

Это своеобразный экскурс в историю подготовки к празднованию нового года, рассказ о традициях самого любимого дня в году.
«Наша рубрика это не скучные исторические факты, это скорее больше развлекательный контент, который содержит и познавательную информацию» - сообщили в пресс-службе дагестанского филиала парка «Россия моя история».

 

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