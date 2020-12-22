Цены на социально значимые продукты в Дагестане заморожены до весны

Речь идет о социально значимых продуктах питания, к которым относится мясо (кроме бескостного), молоко, яйца, крупы, хлеб, сахар, чай, яблоки и так называемый борщевой набор, заявил на брифинге в РИА «Дагестан» начальник управления Минпромторга РД Эльдар Алиев.

Заморозить цены помогла договоренность, достигнутая с представителями крупных торговых сетей республики. Также хорошую службу в этой области сыграла активная ярмарочная деятельность. Сдерживать цены в Дагестане помогла и активная ярмарочная деятельность.

Контроль за соблюдением ограничений на рост стоимости продуктов возложен на ФАС и налоговую службу.

Антимонопольное ведомство просит дагестанцев информировать о фактах завышения розничных цен на продукты.

Сообщения принимают операторы горячей линии ведомства: 8 (8722) 51-72-08. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00.