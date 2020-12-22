Заморозить цены помогла договоренность, достигнутая с представителями крупных торговых сетей республики. Также хорошую службу в этой области сыграла активная ярмарочная деятельность. Сдерживать цены в Дагестане помогла и активная ярмарочная деятельность.
Контроль за соблюдением ограничений на рост стоимости продуктов возложен на ФАС и налоговую службу.
Антимонопольное ведомство просит дагестанцев информировать о фактах завышения розничных цен на продукты.
Сообщения принимают операторы горячей линии ведомства: 8 (8722) 51-72-08. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00.