ЗАМАНА - Цены на социально значимые продукты в Дагестане заморожены до весны

Цены на социально значимые продукты в Дагестане заморожены до весны

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22 декабря, 2020. Вторник 16:24
Цены на социально значимые продукты в Дагестане заморожены до весны

 Речь идет о социально значимых продуктах питания, к которым относится мясо (кроме бескостного), молоко, яйца, крупы, хлеб, сахар, чай, яблоки и так называемый борщевой набор, заявил на брифинге в РИА «Дагестан» начальник управления Минпромторга РД Эльдар Алиев.

Цены на социально значимые продукты в Дагестане заморожены до весны
Общество

Заморозить цены помогла договоренность, достигнутая с представителями крупных торговых сетей республики. Также хорошую службу в этой области сыграла активная ярмарочная деятельность. Сдерживать цены в Дагестане помогла и активная ярмарочная деятельность.

Контроль за соблюдением ограничений на рост стоимости продуктов возложен на ФАС и налоговую службу.

Антимонопольное ведомство просит дагестанцев информировать о фактах завышения розничных цен на продукты. 
Сообщения принимают операторы горячей линии ведомства: 8 (8722) 51-72-08. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. 

 

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