Депутат дагестанского парламента вакцинировалась от коронавируса

Также депутат завела «Дневник вакцинированного», где планирует описывать свое состояние после вакцинации. Как признается депутат, ранее она не болела коронавирусом и решила не подвергать опасности себя, своих близких и коллег.

Напомним, массовая вакцинация от СOVID-19 началась по всей стране. Первыми решили обезопасить группу риска: учителей, врачей и соц.работников. Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме. О том, где дагестанцы могут поставить прививку от коронавируса мы уже писали ранее