ЗАМАНА - Депутат дагестанского парламента вакцинировалась от коронавируса

Депутат дагестанского парламента вакцинировалась от коронавируса

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22 декабря, 2020. Вторник 14:25

Председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» «Единой России» Зумруд Бучаева вакцинировалась от коронавируса, - сообщает РИА «Дагестан».

Депутат дагестанского парламента вакцинировалась от коронавируса
Общество

Также депутат завела «Дневник вакцинированного», где планирует описывать свое состояние после вакцинации. Как признается депутат, ранее она не болела коронавирусом и решила не подвергать опасности себя, своих близких и коллег. 

Напомним, массовая вакцинация от СOVID-19 началась по всей стране. Первыми решили обезопасить группу риска: учителей, врачей и соц.работников. Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме. О том, где дагестанцы могут поставить прививку от коронавируса мы уже писали ранее

 

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