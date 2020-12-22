В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на то, что рост цен на продукты в центре внимания властей.
Им был отмечен незначительный сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Но, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар, подсолнечное масло и муку.
По итогам встречи представители торговых сетей и супермаркетов обязались «заморозить» цены до конца текущего года. На ряд продовольственных товаров первой необходимости цены уже снижены.
Подробнее о ходе проведения совещания можно прочитать тут