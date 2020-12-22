ЗАМАНА - Подорожание продовольственных товаров обсудили в Правительстве Дагестана

Подорожание продовольственных товаров обсудили в Правительстве Дагестана

Автор
22 декабря, 2020. Вторник 13:44
Подорожание продовольственных товаров обсудили в Правительстве Дагестана

Врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с руководителями органов исполнительной власти республики и главами муниципалитетов ситуацию на продовольственном рынке Дагестана, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана. 

Подорожание продовольственных товаров обсудили в Правительстве Дагестана
Общество

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на то, что рост цен на продукты в центре внимания властей. 

Им был отмечен незначительный сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Но, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар, подсолнечное масло и муку.

По итогам встречи представители торговых сетей и супермаркетов обязались «заморозить» цены до конца текущего года. На ряд продовольственных товаров первой необходимости цены уже снижены.

Подробнее о ходе проведения совещания можно прочитать тут

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top