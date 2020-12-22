Подорожание продовольственных товаров обсудили в Правительстве Дагестана

Врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с руководителями органов исполнительной власти республики и главами муниципалитетов ситуацию на продовольственном рынке Дагестана, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на то, что рост цен на продукты в центре внимания властей.

Им был отмечен незначительный сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Но, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар, подсолнечное масло и муку.

По итогам встречи представители торговых сетей и супермаркетов обязались «заморозить» цены до конца текущего года. На ряд продовольственных товаров первой необходимости цены уже снижены.

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