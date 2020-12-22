В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Численность этих уникальных животных сокращается последние 30 лет. Перед республикой стоит глобальная задача - помочь спасти каспийскую нерпу от исчезновения. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут