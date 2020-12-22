Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Численность этих уникальных животных сокращается последние 30 лет. Перед республикой стоит глобальная задача - помочь спасти каспийскую нерпу от исчезновения. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут
В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 13:20
В совещании, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова приняли участие представители профильных министерств и ведомств, научные сообщества и эксперты.
Последнее от Хадижат
- Ситуацию на продовольственном рынке Дагестана обсудили в Правительстве региона
- Спецкомиссию создадут в Правительстве РД для определения причин массовой гибели нерпы на Каспии
- В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек
- Дагестан получил более 40 машин для перевозки медработников
- В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса