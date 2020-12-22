ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы

В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы

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22 декабря, 2020. Вторник 13:20
В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы

 

В совещании, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова  приняли участие представители профильных министерств и ведомств, научные сообщества и эксперты. 

В Правительстве Дагестана обсудили массовую гибель каспийской нерпы
Общество

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Численность этих уникальных животных сокращается последние 30 лет. Перед республикой стоит глобальная задача - помочь спасти каспийскую нерпу от исчезновения. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут

 

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