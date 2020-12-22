ЗАМАНА - В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек

В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек

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22 декабря, 2020. Вторник 13:07
В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек

По информации на 22 декабря, в республике подтверждено 22 044 случая заражения коронавирусом.За прошедшие сутки число смертей в регионе от коронавирусной инфекции выросло еще на 6  человек, общее число погибших 1 073 человека.

В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек
Общество

Цифры неутешительные, каждый день в республике наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией. 

По словам заместителя руководителя отдела управления Роспотребнадзора Дагестана Мурада Рамазанова, это в первую очередь говорит о том, что населением не выполняются меры санитарной безопасности.

«Наибольшее число заразившихся мы наблюдаем среди тех, кто посещает  места массового скопления людей: свадьбы, соболезнования, торговые центры и рынки», - поделился мнением Мурад Рамазанов. 

Также заместитель руководителя отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил: каждый прилетевший в республику обязан в течение трех дней пройти тестирование на COVI-19.  Несоблюдение этого требования повлечет штраф в размере до 45 тыс. рублей. 

Напомним, в Дагестане налажена работа call-центра по коронавирусной инфекции с единым номером 122.

 

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