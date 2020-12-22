В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 155 человек

По информации на 22 декабря, в республике подтверждено 22 044 случая заражения коронавирусом.За прошедшие сутки число смертей в регионе от коронавирусной инфекции выросло еще на 6 человек, общее число погибших 1 073 человека.

Цифры неутешительные, каждый день в республике наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией.

По словам заместителя руководителя отдела управления Роспотребнадзора Дагестана Мурада Рамазанова, это в первую очередь говорит о том, что населением не выполняются меры санитарной безопасности.

«Наибольшее число заразившихся мы наблюдаем среди тех, кто посещает места массового скопления людей: свадьбы, соболезнования, торговые центры и рынки», - поделился мнением Мурад Рамазанов.

Также заместитель руководителя отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил: каждый прилетевший в республику обязан в течение трех дней пройти тестирование на COVI-19. Несоблюдение этого требования повлечет штраф в размере до 45 тыс. рублей.

Напомним, в Дагестане налажена работа call-центра по коронавирусной инфекции с единым номером 122.