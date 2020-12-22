Цифры неутешительные, каждый день в республике наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией.
По словам заместителя руководителя отдела управления Роспотребнадзора Дагестана Мурада Рамазанова, это в первую очередь говорит о том, что населением не выполняются меры санитарной безопасности.
«Наибольшее число заразившихся мы наблюдаем среди тех, кто посещает места массового скопления людей: свадьбы, соболезнования, торговые центры и рынки», - поделился мнением Мурад Рамазанов.
Также заместитель руководителя отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил: каждый прилетевший в республику обязан в течение трех дней пройти тестирование на COVI-19. Несоблюдение этого требования повлечет штраф в размере до 45 тыс. рублей.
Напомним, в Дагестане налажена работа call-центра по коронавирусной инфекции с единым номером 122.