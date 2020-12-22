В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

В рамках рейдовых мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на территории Ленинского района были выявлены нарушители: заведения «Персей», «Даки» и «Боскол холл».

В ходе рейда, нарушители были оштрафованы и доставлены в отделение полиции. Заведения закрыты.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в республике, указом врио главы РД Сергея Меликова деятельность ресторанов и клубов на территории Дагестана после 23.00 запрещена.