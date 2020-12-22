ЗАМАНА - В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

Автор
22 декабря, 2020. Вторник 12:20
В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса

В рамках рейдовых мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на территории Ленинского района были выявлены нарушители: заведения «Персей», «Даки» и «Боскол холл».

В Махачкале оштрафованы заведения, нарушившие режим работы в период коронавируса
Общество

В ходе рейда, нарушители были оштрафованы и доставлены в отделение полиции. Заведения закрыты.
Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в республике, указом врио главы РД Сергея Меликова деятельность ресторанов и клубов на территории Дагестана после 23.00 запрещена.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top