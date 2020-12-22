МВД Дагестана сообщило об увеличении случаев мошенничества через интернет

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с увеличением количества потерпевших от рук мошенников с использованием сети интернет, Министерство внутренних дел по РД предупреждает: не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт, счетов, контрольную информацию и не перечисляйте денежные средства.

Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) от неизвестных вам абонентов. Используйте антивирусные программы.

При установлении попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в случае соответствующих опасений, незамедлительно сообщите об этом Банку по телефону, или обратитесь в офис.

В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника как можно скорее обратитесь в ближайший отдел полиции.