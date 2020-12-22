ЗАМАНА - МВД Дагестана сообщило об увеличении случаев мошенничества через интернет

МВД Дагестана сообщило об увеличении случаев мошенничества через интернет

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22 декабря, 2020. Вторник 11:25
МВД Дагестана сообщило об увеличении случаев мошенничества через интернет

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с увеличением количества потерпевших от рук мошенников с использованием сети интернет, Министерство внутренних дел по РД предупреждает: не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт, счетов, контрольную информацию и не перечисляйте денежные средства.

МВД Дагестана сообщило об увеличении случаев мошенничества через интернет
Общество

Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) от неизвестных вам абонентов. Используйте антивирусные программы.
При установлении попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в случае соответствующих опасений, незамедлительно сообщите об этом Банку по телефону, или обратитесь в офис.
В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника как можно скорее обратитесь в ближайший отдел полиции.

 

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