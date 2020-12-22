ЗАМАНА - В Гумбетовском районе благоустраивают территорию мечети

В Гумбетовском районе благоустраивают территорию мечети

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22 декабря, 2020. Вторник 10:32
В Гумбетовском районе благоустраивают территорию мечети

В селе Килятль Гумебтовского района в рамках проекта «Местные инициативы» благоустраивают территорию мечети, - сообщает РИА «Дагестан».

В Гумбетовском районе благоустраивают территорию мечети
Общество

Килятлинская мечеть в состоянии принять 780 прихожан, объем финансирования благоустройства прилегающей к мечети территории составит 2,7 млн рублей. За эти средства планируется озеленение территории, разбивка сада, установка скамеек, дорожек для пеших прогулок.

 

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