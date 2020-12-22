Килятлинская мечеть в состоянии принять 780 прихожан, объем финансирования благоустройства прилегающей к мечети территории составит 2,7 млн рублей. За эти средства планируется озеленение территории, разбивка сада, установка скамеек, дорожек для пеших прогулок.
В Гумбетовском районе благоустраивают территорию мечети
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 10:32
В селе Килятль Гумебтовского района в рамках проекта «Местные инициативы» благоустраивают территорию мечети, - сообщает РИА «Дагестан».
Последнее от Хадижат
- Республиканская комиссия обсудила список ополченцев
- В Дагестане ввели запрет на участие прихожан в богослужениях
- В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики
- На Канарах задержан россиянин по делу о хищении
- Mail.Ru Group и "Ростелеком" планируют тестирование новой образовательной платформы в начале будущего года