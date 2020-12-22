ЗАМАНА - Республиканская комиссия обсудила список ополченцев

Республиканская комиссия обсудила список ополченцев

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22 декабря, 2020. Вторник 09:06
Республиканская комиссия обсудила список ополченцев

Формирование списков ополченцев обсудили на заседании Республиканской комиссии под руководством Хизри Шихсаидова.

Республиканская комиссия обсудила список ополченцев
Общество

Напомним, с августа по сентябрь 1999 ополченцы принимали участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана. В обсуждении принял участие и врио вице-премьера республики Анатолий Карибов. Cписки формируются главами муниципалитетов по согласованию с районными отделами полиции и военным комиссариатом республики.
Напомним, что в феврале 2020 года данная комиссия направила в Правительство РД списки из 461 человек для признания ополченцами 1999 года.
1 июня распоряжением Правительства утверждён список ополченцев. Комиссия приняла положительное решение и утвердила представленный на рассмотрение список

 

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