Напомним, с августа по сентябрь 1999 ополченцы принимали участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана. В обсуждении принял участие и врио вице-премьера республики Анатолий Карибов. Cписки формируются главами муниципалитетов по согласованию с районными отделами полиции и военным комиссариатом республики.
Напомним, что в феврале 2020 года данная комиссия направила в Правительство РД списки из 461 человек для признания ополченцами 1999 года.
1 июня распоряжением Правительства утверждён список ополченцев. Комиссия приняла положительное решение и утвердила представленный на рассмотрение список
Республиканская комиссия обсудила список ополченцев
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 09:06
Формирование списков ополченцев обсудили на заседании Республиканской комиссии под руководством Хизри Шихсаидова.
Напомним, с августа по сентябрь 1999 ополченцы принимали участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана. В обсуждении принял участие и врио вице-премьера республики Анатолий Карибов. Cписки формируются главами муниципалитетов по согласованию с районными отделами полиции и военным комиссариатом республики.
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