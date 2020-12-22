Республиканская комиссия обсудила список ополченцев

Напомним, с августа по сентябрь 1999 ополченцы принимали участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана. В обсуждении принял участие и врио вице-премьера республики Анатолий Карибов. Cписки формируются главами муниципалитетов по согласованию с районными отделами полиции и военным комиссариатом республики.

Напомним, что в феврале 2020 года данная комиссия направила в Правительство РД списки из 461 человек для признания ополченцами 1999 года.

1 июня распоряжением Правительства утверждён список ополченцев. Комиссия приняла положительное решение и утвердила представленный на рассмотрение список