Напугавший россиян монумент в виде женщины с необычным обликом и пропорциями тела стал регулярно появляться в мемах и постах.
Но подобной реакции, кажется, не ожидали даже самые злостные хейтеры Аленки. "Памятник демонтировали", сообщила замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.
"Заказчикам скульптуры не следовало выбирать в качестве подрядчика дилетанта, а уж тем более слепо доверять ему, не контролируя процесс" высказал свое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов.
Уточним, что на необычный монумент власти потратили 1,5 миллиона рублей.