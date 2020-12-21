В Нововоронеже демонтировали мрачный памятник

Мрачный, не пропорциональный памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже высмеяли в соцсетях.

Напугавший россиян монумент в виде женщины с необычным обликом и пропорциями тела стал регулярно появляться в мемах и постах.

Но подобной реакции, кажется, не ожидали даже самые злостные хейтеры Аленки. "Памятник демонтировали", сообщила замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

"Заказчикам скульптуры не следовало выбирать в качестве подрядчика дилетанта, а уж тем более слепо доверять ему, не контролируя процесс" высказал свое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов.

Уточним, что на необычный монумент власти потратили 1,5 миллиона рублей.