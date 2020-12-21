ЗАМАНА - В Буйнакске завершен капремонт детсада

В Буйнакске завершен капремонт детсада

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21 декабря, 2020. Понедельник 15:50
В Буйнакске завершен капремонт детсада

Детский сад №13, расположенный в густонаселенном микрорайоне «Дружба», долгое время находился в плачевном состоянии.

В Буйнакске завершен капремонт детсада
Общество

Деревянные окна продувались, отопительная система на обогревала помещения, детям порой приходилось находиться в детском саду в верхней одежде. Заведующая учреждением Аида Алигазиева не раз обращалась с просьбой произвести в детском саду капремонт, и вот, наконец, в августе текущего года работа была начата.

Это стало возможным благодаря стараниям главы города Исламудина Нургудаева и депутата НС РД Батдала Батдалова, сообщает РИА «Дагестан».

На время ремонта дети были переведены в другие учреждения дошкольного образования города. На сегодняшний день, почти весь объем работы выполнен. Заменена отопительная система, номе котры6 кафель, во дворе уложен асфальт и установлены резервуары с питьевой водой. В

В первой декаде января детсад 13 в микрорайоне «Дружба» города Буйнакск возобновит свою деятельность.

 

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