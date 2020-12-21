ЗАМАНА - Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

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21 декабря, 2020. Понедельник 10:08
Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, сообщают РИА «Новости».

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Общество

Напомним, в России разработана вакцина «Спутник V», вакцинация населения начата. Первыми решили обезопасить сотрудников группы риска: учителей, врачей и соц.работников.
Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме.

 

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