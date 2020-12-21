Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Автор Хадижат

Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, сообщают РИА «Новости».