ЗАМАНА - На Канарах задержан россиянин по делу о хищении

На Канарах задержан россиянин по делу о хищении

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22 декабря, 2020. Вторник 01:13
На Канарах задержан россиянин по делу о хищении

Как сообщает "Коммерсант", в России его обвиняют в мошенничестве и хищении на сумму, эквивалентную примерно 900 тыс. евро.

На Канарах задержан россиянин по делу о хищении
Общество

Как сообщили в главном управлении полиции Канарских островов изданию 20 Minutos, о том, что на острове от правосудия может укрываться российский гражданин, стало известно благодаря работе органов международного сотрудничества. 

Личность подозреваемого установлена, однако имя издание не называет.
Россиянин, который проживал у родственника и был задержан в населенном пункте Адехе.

В России мужчина подозревается в мошенничестве и хищении, предположительно, совершенном в период работы на посту директора крупной компании.

 

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