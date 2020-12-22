На Канарах задержан россиянин по делу о хищении

Как сообщает "Коммерсант", в России его обвиняют в мошенничестве и хищении на сумму, эквивалентную примерно 900 тыс. евро.

Как сообщили в главном управлении полиции Канарских островов изданию 20 Minutos, о том, что на острове от правосудия может укрываться российский гражданин, стало известно благодаря работе органов международного сотрудничества.

Личность подозреваемого установлена, однако имя издание не называет.

Россиянин, который проживал у родственника и был задержан в населенном пункте Адехе.

В России мужчина подозревается в мошенничестве и хищении, предположительно, совершенном в период работы на посту директора крупной компании.