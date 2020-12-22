Mail.Ru Group и "Ростелеком" планируют тестирование новой образовательной платформы в начале будущего года

Доступно оно будет на персональных компьютерах и в качестве приложения для мобильных устройств.

Планируется интеграция «Сферума» с платформой «Моя школа», разработкой которого занято Минпросвещения.

Приложение является аналогом хорошо известной программы Zoom.