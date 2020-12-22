Доступно оно будет на персональных компьютерах и в качестве приложения для мобильных устройств.
Планируется интеграция «Сферума» с платформой «Моя школа», разработкой которого занято Минпросвещения.
Приложение является аналогом хорошо известной программы Zoom.
Mail.Ru Group и "Ростелеком" планируют тестирование новой образовательной платформы в начале будущего года
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 00:10
«Сферум» приложение для работы школьников и учителей, основанное на видеоконференциях.
Доступно оно будет на персональных компьютерах и в качестве приложения для мобильных устройств.