Уже в начале будущего года, благодаря проведенной работе дорожниками, время в пути Астраханью и Махачкалой сократится в полтора раза. В связи с этим, ожидается снижение стоимости перевозок.
Также ожидается увеличение инвестиционной привлекательности регионов, через которые проходит трасса.
Время в пути из Махачкалы в Астрахань снизится в полтора раза
- Автор Хадижат
- 21 декабря, 2020. Понедельник 17:09
Подходят к концу работы по по обновлению трассы Р-215 Астрахань Кочубей Кизляр Махачкала.
Уже в начале будущего года, благодаря проведенной работе дорожниками, время в пути Астраханью и Махачкалой сократится в полтора раза. В связи с этим, ожидается снижение стоимости перевозок.
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