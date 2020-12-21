ЗАМАНА - Время в пути из Махачкалы в Астрахань снизится в полтора раза

Время в пути из Махачкалы в Астрахань снизится в полтора раза

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21 декабря, 2020. Понедельник 17:09
Время в пути из Махачкалы в Астрахань снизится в полтора раза

Подходят к концу работы по по обновлению трассы Р-215 Астрахань Кочубей Кизляр Махачкала.

Время в пути из Махачкалы в Астрахань снизится в полтора раза
Общество

Уже в начале будущего года, благодаря проведенной работе дорожниками, время в пути Астраханью и Махачкалой сократится в полтора раза. В связи с этим, ожидается снижение стоимости перевозок.
Также ожидается увеличение инвестиционной привлекательности регионов, через которые проходит трасса.

 

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