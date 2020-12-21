Информации о том, насколько тяжелее он переносится людьми и каков процент смертности при заболевании пока нет. В Лондоне ужесточили меры борьбы с коронавирусом, в городе вновь закрыты
непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано соблюдать меры самоизоляции.
На 21 декабря за пределами Великобритании было зарегистрировано более десяти случаев инфицирования. Мутацию вируса выявили в Австралии, Дании и Нидерландах.
Сообщение с Великобританией уже ограничили Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды. Рассматривают возможность ограничить сообщение Германия, Израиль и Франция.