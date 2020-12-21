Новый штамм коронавируса обнаружен Австралии, Дании и Нидерландах

19 декабря стало известно об обнаруженном в Великобритании новом генетическом подвиде коронавируса. По предварительным данным ученых, генетический коронавирус на 70% более заразен.

Информации о том, насколько тяжелее он переносится людьми и каков процент смертности при заболевании пока нет. В Лондоне ужесточили меры борьбы с коронавирусом, в городе вновь закрыты

непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано соблюдать меры самоизоляции.

На 21 декабря за пределами Великобритании было зарегистрировано более десяти случаев инфицирования. Мутацию вируса выявили в Австралии, Дании и Нидерландах.

Сообщение с Великобританией уже ограничили Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды. Рассматривают возможность ограничить сообщение Германия, Израиль и Франция.