ЗАМАНА - Новый штамм коронавируса обнаружен Австралии, Дании и Нидерландах

Новый штамм коронавируса обнаружен Австралии, Дании и Нидерландах

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21 декабря, 2020. Понедельник 16:20
Новый штамм коронавируса обнаружен Австралии, Дании и Нидерландах

19 декабря стало известно об обнаруженном в Великобритании новом генетическом подвиде коронавируса. По предварительным данным ученых, генетический коронавирус на 70% более заразен.

Новый штамм коронавируса обнаружен Австралии, Дании и Нидерландах
Общество

Информации о том, насколько тяжелее он переносится людьми и каков процент смертности при заболевании пока нет. В Лондоне ужесточили меры борьбы с коронавирусом, в городе вновь закрыты
непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано соблюдать меры самоизоляции.

На 21 декабря за пределами Великобритании было зарегистрировано более десяти случаев инфицирования. Мутацию вируса выявили в Австралии, Дании и Нидерландах.

Сообщение с Великобританией уже ограничили Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды. Рассматривают возможность ограничить сообщение Германия, Израиль и Франция.

 

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