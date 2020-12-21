ЗАМАНА - Задавшую вопрос Путину «беременную» девушку уличили в обмане

Задавшую вопрос Путину «беременную» девушку уличили в обмане

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21 декабря, 2020. Понедельник 15:34
Задавшую вопрос Путину «беременную» девушку уличили в обмане

Рязанское отделение Союза журналистов России проведёт проверку после выступления Александры Безукладовой на пресс-конференции Президента РФ.

Задавшую вопрос Путину «беременную» девушку уличили в обмане
Общество

Ее поведение признано Главой отделения Галина Зайцева неэтичным. К тому же, Александра Безукладова является медиаменеджером, а  не журналист и не является членом Союза журналистов России.
Уточним,  первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал поведение рязанки недостойным и призвал исключить её из Союза журналистов, после того, как стала известна попытка обмана Безукладовой.

Директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова  привлекла внимание Дмитрия Пескова плакатом «Я беременна». Получив слово, она попросила главу государства присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже СМИ стало известно, что чиновник к данному случаю не имел никакого отношения. Всю работу по спасению людей выполнила пожарная бригада.

 

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