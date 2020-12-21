В историческом парке "Россия-моя история" обсудили межконфессиональные отношения в Дагестане

В историческом парке Махачкалы «Россия моя история» прошел круглый стол на тему «Межконфессиональный диалог», организованный министерством по национальной политике и делам религий Дагестана.

Руководитель исторического комплекса Тимур Велиханов в своем вступительному слове отметил что в любой конфессии особое место уделено образованию, повышению культурного уровня и научным знаниям. Особенное внимание Тимур Велиханов уделил роли исторических знаний в формировании личности человека. "Огромная ответственность ложится не только на плечи образовательных учреждений, но и религиозных. Нам нужно тесно взаимодействовать для достижения единой цели популяризовать историю среди современной молодежи», подчеркнул руководитель комплекса.

Также в конференции на тему «Межконфессиональный диалог» приняли участие заместитель Муфтия РД Мухаммад Майранов, помощник секретаря Махачкалинской епархии РПЦ Иеромонах Силуан, заместитель председателя ЦРО иудейских общин РД Бела Шалумова, а также директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.