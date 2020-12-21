Уточним, что «Чистые Игры» командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей, с элементами экологических квестов.
Впервые данное общественное движение, озабоченное проблемой свалок мусора на природе возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Отметим, в акции принимали участие студенты колледжей Дагестана и представители общественных организаций. Всего к акции подключились десять команд. В результате акции, было собрано 105 мешков мусора, из которых 65 сортирован раздельно.
Побидителем экологического соревнования стала команда Дагестанского базового медицинского колледжа им Р. П. Аскерханова.
На смотровой площадке Тарки-тау прошла экологическая акция
- Автор Хадижат
- 21 декабря, 2020. Понедельник 12:15
Экологическая акция «Чистые игры», организованная Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи столицы Дагестана совместно с Администрацией Советского района Махачкалы прошла на смотровой площадке Тарки-Тау.
Уточним, что «Чистые Игры» командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей, с элементами экологических квестов.
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