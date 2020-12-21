На смотровой площадке Тарки-тау прошла экологическая акция

Уточним, что «Чистые Игры» командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей, с элементами экологических квестов.

Впервые данное общественное движение, озабоченное проблемой свалок мусора на природе возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Отметим, в акции принимали участие студенты колледжей Дагестана и представители общественных организаций. Всего к акции подключились десять команд. В результате акции, было собрано 105 мешков мусора, из которых 65 сортирован раздельно.

Побидителем экологического соревнования стала команда Дагестанского базового медицинского колледжа им Р. П. Аскерханова.