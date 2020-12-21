В Дагестане открыли чат для бесплатной медконсультации по коронавирусной инфекции

Задать вопрос о своем самочувствии и здоровье близких можно в телеграм-чате Covid_Dagestan. По словам инициатора проекта, активиста партии Исмаила Гаджиева за сутки к чату присоединились пульмонологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, психологи и другие специалисты. Всего около 50 врачей и 500 участников. «Мы выбрали максимально легкий способ, который позволит тысячам дагестанцев общаться онлайн с врачами, задавать вопросы и получать консультации. Надо понимать, что консультация по телефону ни в коем случае не заменяет очного приема врача, так как субъективные ощущения, описываемые пациентом, могут не раскрывать всей картины заболевания», рассказал Гаджиев.

Напомним, сегодня в регионе также активно функционирует сall центр. По короткому номеру 122 жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID-19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.