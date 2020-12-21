В Дагестане стартовала Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»

Акцию "Новый год в каждый дом" цель которой подарить позитивные эмоции ребятам из детских домов, интернатов, медицинских учреждений, нуждающихся семей а также детей из семей врачей, работающих в красной зоне в начале декабря, на встрече с волонтерами подержал Владимир Путин.

Президент согласился, что Новый год должен стать особенным праздником в каждом доме, не смотря на ограничения, связанные с пандемией. В субботу, 19 декабря акция «Новый год в каждый дом» стартовала в республике Дагестан, наравне с другими регионами Российской Федерации.

В первую очередь, волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставили новогодние подарки со сладостями и игрушками в три семьи, проживающие в Махачкале: семью медицинского работника, семью с ребенком, имеющим ограничения в состоянии здоровья и семью оказавшуюся в сложной материальной ситуации. В мероприятии также приняли участие статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов и руководитель регионального клуба #МыВместе Карина Бамматмурзаева.