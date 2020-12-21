Новый маршрут будет запущен с 7 января. Полеты будут осуществляться раз в неделю по четвергам.
Время в пути составит четыре часа.
Билеты уже сегодня можно приобрести на сайте авиакомпании. Средняя стоимость билета без пересадок Махачкала-Новосибирск в одну сторону составляет 7600 рублей.
Напомним, Новосибирск крупнейший город Сибири и третий по численности в России. Он знаменит архитектурой в стиле конструктивизм и необычными музеями, посвященными счастью или солнцу. Город называют «стремительным» и «неудержимо мчащимся вперед».
Авиарейс Новосибирск-Махачкала с нового года будет доступен без пересадок
- Автор Хадижат
- 21 декабря, 2020. Понедельник 09:14
Прямые рeйсы из Нoвoсибирскa и Мaхaчкaлу в будущeм гoду нaчнeт выпoлнять кoмпaния S7 Airlines, сooбщaeт прeсс-службa новосибирского международного аэропорта.
Новый маршрут будет запущен с 7 января. Полеты будут осуществляться раз в неделю по четвергам.
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