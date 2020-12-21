Авиарейс Новосибирск-Махачкала с нового года будет доступен без пересадок

Новый маршрут будет запущен с 7 января. Полеты будут осуществляться раз в неделю по четвергам.

Время в пути составит четыре часа.

Билеты уже сегодня можно приобрести на сайте авиакомпании. Средняя стоимость билета без пересадок Махачкала-Новосибирск в одну сторону составляет 7600 рублей.

Напомним, Новосибирск крупнейший город Сибири и третий по численности в России. Он знаменит архитектурой в стиле конструктивизм и необычными музеями, посвященными счастью или солнцу. Город называют «стремительным» и «неудержимо мчащимся вперед».