Следовать 14 номер будет от поселка Кяхулай и далее: по улице Агасиева Узбекгородок Батырмурзаева, Гоголя ЦУМ, Коркмасова, Дахадаева Гамзатова и в конце-концов, Редукторный аж до самых Туралей. Председатель Городского Собрания Марис Ильясов, Глава Советского района Пахрудин Залибеков и 1-м заместитель Председателя Собрания Хиби Алиев приняли участие в открытии маршрутной линии. Чиновники проехали на маршрутке до конечной остановки, где встретились с благодарными жителями поселка.
В Махачкале запустили новую маршрутную линию
- Автор Хадижат
- 21 декабря, 2020. Понедельник 00:17
Благодаря открытого нового маршрутка, в городе снят вопрос обеспечения транспортом сразу двух поселков.
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