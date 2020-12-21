В Махачкале запустили новую маршрутную линию

Следовать 14 номер будет от поселка Кяхулай и далее: по улице Агасиева Узбекгородок Батырмурзаева, Гоголя ЦУМ, Коркмасова, Дахадаева Гамзатова и в конце-концов, Редукторный аж до самых Туралей. Председатель Городского Собрания Марис Ильясов, Глава Советского района Пахрудин Залибеков и 1-м заместитель Председателя Собрания Хиби Алиев приняли участие в открытии маршрутной линии. Чиновники проехали на маршрутке до конечной остановки, где встретились с благодарными жителями поселка.