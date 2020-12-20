ЗАМАНА - В пенсионном фонде сообщили, какие изменения ожидают граждан в 2021 году

В пенсионном фонде сообщили, какие изменения ожидают граждан в 2021 году

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20 декабря, 2020. Воскресенье 16:34
В пенсионном фонде сообщили, какие изменения ожидают граждан в 2021 году

В первую очередь, всем, кто получает соцвыплаты и пенсии необходимо в обязательном порядке оформить в Сбербанке карту системы «Мир».

В пенсионном фонде сообщили, какие изменения ожидают граждан в 2021 году
Общество

Также остро стоит вопрос выбора трудовой книжки привычной бумажной или электронной. Работнику необходимо определиться с выбором ведения трудовой книжки: вести в электронном виде или оставить в бумажном, и подать работодателю до конца 2020 года соответствующее заявление.
Также, тем, кто принимает участие в софинансировании пенсии для своевременного зачисления на платежей за текущий год настоятельно рекомендуется уплатить дополнительные страховые взносы не менее 2000 рублей до конца текущего года, - информирует сетевое издание «Мирмол».

 

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