Также остро стоит вопрос выбора трудовой книжки привычной бумажной или электронной. Работнику необходимо определиться с выбором ведения трудовой книжки: вести в электронном виде или оставить в бумажном, и подать работодателю до конца 2020 года соответствующее заявление.
Также, тем, кто принимает участие в софинансировании пенсии для своевременного зачисления на платежей за текущий год настоятельно рекомендуется уплатить дополнительные страховые взносы не менее 2000 рублей до конца текущего года, - информирует сетевое издание «Мирмол».
В пенсионном фонде сообщили, какие изменения ожидают граждан в 2021 году
- Автор Хадижат
- 20 декабря, 2020. Воскресенье 16:34
В первую очередь, всем, кто получает соцвыплаты и пенсии необходимо в обязательном порядке оформить в Сбербанке карту системы «Мир».
Также остро стоит вопрос выбора трудовой книжки привычной бумажной или электронной. Работнику необходимо определиться с выбором ведения трудовой книжки: вести в электронном виде или оставить в бумажном, и подать работодателю до конца 2020 года соответствующее заявление.
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