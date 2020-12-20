Члены Общественного совета Минэкономразвития Дагестана прокомментировали итоги пресс-конференции Путина

Председатель Общественного совета, профессор Дагестанского Государственного университета Народного Хозяйства Шахмардан Мудуев отметил, что ежегодная большая пресс-конференция Президента, прошедшая в стране 17 декабря вселяет людям уверенность в том, что Глава государства готов к общению с народом.

«Владимир Владимирович в привычной уверенной манере, со знанием дела отвечал вопросы из различных сфер жизни и развития и страны: экономические, политические, социальные» .

Политолог Эдуард Уразаев особо подчеркнул решение об единовременной выплате семьям с детьми до 7 лет по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка. Эта мера поддержки особа актуальна в период повышения цен на продовольственные товары, особенно в регионах с высокой рождаемостью, к коим относится республика Дагестан.

Также Эдуард Уразаев обратил внимание на слова Президента о поддержке внутреннего туризма, которая, по словам политолога, для Дагестана особенно важна, в связи с планами врио Главы РД Сергея Меликова по развитию данной приоритетной сферы.