Сегодня, после реконструкции, в здании Пассажа открыт торгово-развлекательный центр, ориентированный на туристов. В историческом здании расположились павильоны с национальной одеждой и восточными сладостями.
«Придя сюда, туристы смогут окунуться в ни с чем не сравнимую атмосферу восточного базара» говорят представители администрации города.
В Дербенте открылась галерея крытого рынка Пассаж
- Автор Хадижат
- 20 декабря, 2020. Воскресенье 13:43
Здание пассажа в Дербенте является памятником архитектуры регионального значения. Около 30 лет памятник был заброшен.
Сегодня, после реконструкции, в здании Пассажа открыт торгово-развлекательный центр, ориентированный на туристов. В историческом здании расположились павильоны с национальной одеждой и восточными сладостями.
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