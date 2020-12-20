В Дербенте открылась галерея крытого рынка Пассаж

Здание пассажа в Дербенте является памятником архитектуры регионального значения. Около 30 лет памятник был заброшен.

Сегодня, после реконструкции, в здании Пассажа открыт торгово-развлекательный центр, ориентированный на туристов. В историческом здании расположились павильоны с национальной одеждой и восточными сладостями.

«Придя сюда, туристы смогут окунуться в ни с чем не сравнимую атмосферу восточного базара» говорят представители администрации города.