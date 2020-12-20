Минздрав Дагестана открыл койки долечивания для пациентов с COVID-19

Напомним, в первую волну пандемии этот объект министерства здравоохранения уже работал как covid-стационар, что говорит о подготовке и опыте персонала в работе коронавирусными больными.

Уточним, что недавно Минздрав региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был вынужден увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19 до 4337. 1 943 из них с кислородной поддержкой.

В больнице сообщают, что при необходимости готовы увеличить число коек с 70 до 90.

Показания к госпитализации будут определять лечащие врачи.

На сегодняшний день лечение в ковид-стационарах республики проходят 3479 больных.