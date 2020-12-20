ЗАМАНА - Минздрав Дагестана открыл койки долечивания для пациентов с COVID-19

Минздрав Дагестана открыл койки долечивания для пациентов с COVID-19

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20 декабря, 2020. Воскресенье 12:45
Минздрав Дагестана открыл койки долечивания для пациентов с COVID-19

В Республиканской детской больнице восстановительного лечения развернуто 70 дополнительных коек для окончательного выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

Минздрав Дагестана открыл койки долечивания для пациентов с COVID-19
Общество

Напомним, в первую волну пандемии этот объект министерства здравоохранения уже работал как covid-стационар, что говорит о подготовке и опыте персонала в работе коронавирусными больными.
Уточним, что недавно Минздрав региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был вынужден увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19 до 4337. 1 943 из них с кислородной поддержкой. 
В больнице сообщают, что при необходимости готовы увеличить число коек с 70 до 90.
Показания к госпитализации будут определять лечащие врачи.
На сегодняшний день лечение в ковид-стационарах республики проходят 3479 больных.

 

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