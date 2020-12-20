ЗАМАНА - Дагестанцы смогут проверить свою грамотность в вопросах здоровья

Дагестанцы смогут проверить свою грамотность в вопросах здоровья

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20 декабря, 2020. Воскресенье 09:38
Дагестанцы смогут проверить свою грамотность в вопросах здоровья

Дагестанцам, как и остальным гражданам России, Минздрав предлагает проверить знания в области собственного здоровья.

Дагестанцы смогут проверить свою грамотность в вопросах здоровья
Общество

В рамках диктанта, участникам предстоит ответить на вопросы по пяти разделам: инфекционные заболевания, здоровый образ жизни, хронические неинфекционные заболевания, диспансеризация и организация медицинской помощи. Переживать за сложность заданий сразу не стоит, каждый вопрос сопровождается вариантами ответов перед прохождением диктанта всем участникам будут предоставлены материалы, которые помогут освежить знания. Задача диктанта напомнить человеку о важности заботы о здоровье, что становится залогом комфортной жизни и долголетия.
Написать диктант можно будет с 21 декабря по 24 декабря на онлайн платформе, перейдя по ссылке.

 

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