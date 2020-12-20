Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии «Иностранный спортсмен года» по версии BBC

«Это награда многое значит для меня. Признание это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте», написал Нурмагомедов. «Иностранный спортсмен года» ежегодная премия, вручаемая вот уже семьдесят лет спортсменам не из Великобритании, чей вклад по итогам года можно признать наивысшим. Годом ранее премию британской компании получил кенийский бегун Элиуд Кипчоге.

Нурмагмоедову удалось обойти в номинации шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, дважды за неделю побившего мировой рекорд, самого ценного игрока финальной серии NBA Леброна Джеймса, а также гольфиста Дастина Джонсона, установившего в уходящем году очередной мировой рекорд.