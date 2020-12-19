В Дагестане за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 153 человек

В целом, по информации на 19 декабря, в республике подтверждено 21 583 случая заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки число смертности в республике от коронавирусной инфекции выросло еще на 5 человек. Всего за время пандемии число погибших в республике от коронавируса составило 1 063 человека. Удалось справиться с болезнью 18 581 пациенту, 106 из них выздоровели за последние сутки.

Напомним, в Дагестане налажена работа call-центра по коронавирусной инфекции с единым номером 122.

По сообщению Минздрава Дагестана, в республику поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный.