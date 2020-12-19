ЗАМАНА - Горнолыжная база «Чиндирчеро» продолжит свою работу

Горнолыжная база «Чиндирчеро» продолжит свою работу

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19 декабря, 2020. Суббота 13:16
Горнолыжная база «Чиндирчеро» продолжит свою работу

К такому решению пришли участники совещения под руководством главы Акушинского района Махача Абдулкеримова.

Горнолыжная база «Чиндирчеро» продолжит свою работу
Общество

Ранее в Insagram туристической базы было объявлено о ее закрытии с формулировкой: «в связи с давлением надзорных органов».
В ходе совещания стало известно что подобные выводы были поспешными. По словам прокурора Акушинского района Мирзакади Мирзакадиева, проверка на «Чиндирчеро» проводилась с целью обеспечения безопасности ее посетителей. После устранения всех замечаний надзорных органов, работа базы будет продолжена.

 

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