Горнолыжная база «Чиндирчеро» продолжит свою работу

Ранее в Insagram туристической базы было объявлено о ее закрытии с формулировкой: «в связи с давлением надзорных органов».

В ходе совещания стало известно что подобные выводы были поспешными. По словам прокурора Акушинского района Мирзакади Мирзакадиева, проверка на «Чиндирчеро» проводилась с целью обеспечения безопасности ее посетителей. После устранения всех замечаний надзорных органов, работа базы будет продолжена.