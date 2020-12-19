ЗАМАНА - В тканях мертвых тюленей обнаружены высокие содержания тяжелых металлов

В тканях мертвых тюленей обнаружены высокие содержания тяжелых металлов

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19 декабря, 2020. Суббота 12:57
В тканях мертвых тюленей обнаружены высокие содержания тяжелых металлов

Одной из косвенных причин массовой гибели животных могло стать продолжающееся загрязнение вод Каспийского моря, считает руководитель Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

В тканях мертвых тюленей обнаружены высокие содержания тяжелых металлов
Общество

Как сooбщaeт РИА «Дaгeстaн», вeдущиe eвропeйскиe учeныe пришли к вывoду, чтo нaхoждeниe тюлeнeй в экoлoгичecки нeблaгoпoлучных условиях нaнoсит бoльшой удaр пo их иммунoй систeмe. Также опасность для популяции каспийского тюленя, по словам Гаджиева, представляют и пластмассовые рыбацкие сети, тысячами выброшенные по всему побережью. В этих сетях запутываются и гибнут не только тюлени, но и многие другие животные.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Дагестане обратились к прокурору республики с просьбой взять на личный контроль вопрос утилизации погибших тюленей. Общественники обеспокоены, что тела умерших животных могут стать источником опасных инфекционных болезней. Около 300 тел краснокнижных животных до сих пор разбросанных по побережью Каспийского моря.

 

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