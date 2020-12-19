ЗАМАНА - Сергей Снегирев прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России

Сергей Снегирев прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России

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19 декабря, 2020. Суббота 07:43
Сергей Снегирев прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России

В рамках встречи с журналистами, Владимир Путин отметил острую необходимость обеспечить деревни, села и города с населением более 250 человек высокоскоростным интернетом.

Сергей Снегирев прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России
Общество

Врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев подчеркнул, что  работа в данной области в республике активно реализируется.

Благодаря соглашению между Дагестаном, компанией "Ростелеком" и Минцфиры России, 92 населенных пункта Дагестана с численную более 250 человек уже обеспечены доступом к услугам связи. Особенно следует отметить, что в этих районах организован доступ к  wi-fi.

"Услуги, которые можно получить через интернет сегодня пользуются большим спросом. Это звонки по видеосвязи, денежны переводы, портал госуслуги и так далее. Все это вполне доступно в наших районах", - отметил Сергей Снегирев.

 

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