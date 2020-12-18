ЗАМАНА - Семьи Дагестана получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Семьи Дагестана получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

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18 декабря, 2020. Пятница 15:17
Семьи Дагестана получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ об единовременных выплатах на детей до 7 лет включительно. Об этом он заявил накануне, 17 декабря, в рамках прямой линии. Прочитать об этом можно тут.

Семьи Дагестана получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет
Общество

Мы решили разъяснить жителям республики план действий, необходимый для получения данной выплаты. Уточним, что получат средства граждане России, постоянно проживающие на территории страны и имеющие детей от 0 до 7 лет, также являющихся гражданами РФ. Выплата будет произведена в текущем месяце, в преддверии нового года.

Дополнительное заявление, как сообщает Пенсионный фонд, подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, на которые пенсионный фонд осуществлял выплаты на детей в этом году ранее. Если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуги. Если реквизиты счета, на которые вы получали выплаты на детей ранее, изменились, необходимо заполнить специальную форму о предоставлении реквизитов счета для перечисления социальных выплат также через портал госуслуг.

 

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