Мы решили разъяснить жителям республики план действий, необходимый для получения данной выплаты. Уточним, что получат средства граждане России, постоянно проживающие на территории страны и имеющие детей от 0 до 7 лет, также являющихся гражданами РФ. Выплата будет произведена в текущем месяце, в преддверии нового года.
Дополнительное заявление, как сообщает Пенсионный фонд, подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, на которые пенсионный фонд осуществлял выплаты на детей в этом году ранее. Если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуги. Если реквизиты счета, на которые вы получали выплаты на детей ранее, изменились, необходимо заполнить специальную форму о предоставлении реквизитов счета для перечисления социальных выплат также через портал госуслуг.