Семьи Дагестана получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ об единовременных выплатах на детей до 7 лет включительно. Об этом он заявил накануне, 17 декабря, в рамках прямой линии. Прочитать об этом можно тут.

Мы решили разъяснить жителям республики план действий, необходимый для получения данной выплаты. Уточним, что получат средства граждане России, постоянно проживающие на территории страны и имеющие детей от 0 до 7 лет, также являющихся гражданами РФ. Выплата будет произведена в текущем месяце, в преддверии нового года.

Дополнительное заявление, как сообщает Пенсионный фонд, подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, на которые пенсионный фонд осуществлял выплаты на детей в этом году ранее. Если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуги. Если реквизиты счета, на которые вы получали выплаты на детей ранее, изменились, необходимо заполнить специальную форму о предоставлении реквизитов счета для перечисления социальных выплат также через портал госуслуг.