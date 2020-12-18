В городах Дагестана пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Приобрести домашние продукты на 10-15% ниже рыночных можно будет в Махачкале, сразу в двух в парке им. 50-летия Октября и на улице Пушкина, рядом с Аварским театром. Это сделано как для удобства жителей, так и в целях соблюдения мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также ярмарка пройдет микрорайоне «Дружба» города Буйнакск и рядом с аттракционом «Колесо обозрения» в Кизилюрте.

