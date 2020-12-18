ЗАМАНА - В городах Дагестана пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В городах Дагестана пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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18 декабря, 2020. Пятница 15:16
В городах Дагестана пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в городах Дагестана 19 и 20 декабря, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

В городах Дагестана пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Общество

Приобрести домашние продукты на 10-15% ниже рыночных можно будет в Махачкале, сразу в двух в парке им. 50-летия Октября и на улице Пушкина, рядом с Аварским театром. Это сделано как для удобства жителей, так и в целях соблюдения мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также ярмарка пройдет микрорайоне «Дружба» города Буйнакск и рядом с аттракционом «Колесо обозрения» в Кизилюрте.
 

 

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