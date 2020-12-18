ЗАМАНА - Офтальмологическую больницу Дагестана закрыли на карантин

Офтальмологическую больницу Дагестана закрыли на карантин

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18 декабря, 2020. Пятница 11:47
Офтальмологическую больницу Дагестана закрыли на карантин

У нескольких пациентов республиканской офтальмологический больницы выявлен коронавирус, об этом администрация медучреждения сообщила в своем Instagram.

Офтальмологическую больницу Дагестана закрыли на карантин
Общество

В данный момент, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора по региону, глазная больница прекратила плановый прием пациентов до 24 декабря. Стоит уточнить, круглосуточное отделение травмы глаза на первом этаже больницы продолжит работу в штатном режиме.

 

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