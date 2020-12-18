В данный момент, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора по региону, глазная больница прекратила плановый прием пациентов до 24 декабря. Стоит уточнить, круглосуточное отделение травмы глаза на первом этаже больницы продолжит работу в штатном режиме.
Офтальмологическую больницу Дагестана закрыли на карантин
- Автор Хадижат
- 18 декабря, 2020. Пятница 11:47
У нескольких пациентов республиканской офтальмологический больницы выявлен коронавирус, об этом администрация медучреждения сообщила в своем Instagram.
Последнее от Хадижат
- Маир Пашаев: «В России сработали меры господдержки бизнеса в период пандемии»
- Заместитель Муфтия РД обратился к дагестанцам
- В селе Мегеб Гунибского района завершен ремонт дороги
- В Чародинском районе завершается строительство нового здания администрации
- Узбекистан начал выпуск смартфонов с национальной спецификой