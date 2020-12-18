Оснастили звуковым сопровождением светофоры, расположенные на автодороге Махачкала-Турали-Каспийск, Махачкала-Аэропорт, Бабаюрт-Гребенская, Ставрополь-Прохладный-Кизляр-Крайновка и другие участки.
В Дагестане светофоры оборудовали звуковым сопровождением
- Автор Хадижат
- 18 декабря, 2020. Пятница 12:32
В рамках реализации Госпрограммы «Доступная среда» для удобства слабовидящих пешеходов в текущем году в республике установлено на светофорах 140 средств звукового сопровождения, сообщает Минтранс РД.
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