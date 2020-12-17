В Дагестане до конца года продлили режим самоизоляции для пожилых

Автор Хадижат

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов подписаний указ о продлении режима самоизоляции. Теперь, жители республики старше 65 лет и молодые, страдающие хроническими заболеваниями должны придерживаться режима самоизоляции с 18 по 31 декабря 2020 года.