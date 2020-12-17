Напомним, в республике действует единый call-центр по вопросам коронавирусной инфекции 122, позвонив по которому можно вызвать на дом врача или скорую помощь. Уточним, на 17 декабря в Дагестане зарегистрировано 21 278 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (в том числе 153 за последние сутки), умерли 1051 человек, выздоровели 18 368 человек.
В Дагестане до конца года продлили режим самоизоляции для пожилых
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 19:18
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов подписаний указ о продлении режима самоизоляции. Теперь, жители республики старше 65 лет и молодые, страдающие хроническими заболеваниями должны придерживаться режима самоизоляции с 18 по 31 декабря 2020 года.
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