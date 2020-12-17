ЗАМАНА - Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет 5 тысяч рублей к Новому году

Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет 5 тысяч рублей к Новому году

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17 декабря, 2020. Четверг 16:56
Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет 5 тысяч рублей к Новому году

Закончилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В течении более чем четырех часов, Президент общался с журналистами и отвечал на вопросы.

Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет 5 тысяч рублей к Новому году
Общество

Не раз они были связаны с поддержкой семей с детьми в этот непростой период пандемии и экономического кризиса. К этому вопросу Путин вернулся в самом конце пресс-конференции.

«В этом году в силу эпидемиологической ситуации отменены детские елки, утренники и другие мероприятия. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей», - заявил Президент.

Отвечая на вопрос, какой тост Владимир Путин произнесет в новогоднюю ночь, Глава государства ответил: «Мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, друзей, коллег. Но у меня, у моих друзей, в моей семье главный тост всегда один: За Россию!».

 

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