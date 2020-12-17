Не раз они были связаны с поддержкой семей с детьми в этот непростой период пандемии и экономического кризиса. К этому вопросу Путин вернулся в самом конце пресс-конференции.
«В этом году в силу эпидемиологической ситуации отменены детские елки, утренники и другие мероприятия. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей», - заявил Президент.
Отвечая на вопрос, какой тост Владимир Путин произнесет в новогоднюю ночь, Глава государства ответил: «Мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, друзей, коллег. Но у меня, у моих друзей, в моей семье главный тост всегда один: За Россию!».