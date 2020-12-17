В администрации Акушинского района сообщили, что будут разбираться в причинах. Напомним, туристический центр не принимал гостей весь прошлый сезон по причине отсутствия электричества.
В Дагестане закрыли горнолыжную базу «Чиндирчеро»
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 14:18
Турбаза «Чиндирчеро» открывшая сезон всего несколько дней назад, сообщила на своей странице в Instagram что вынуждена прекратить работу «в связи с давлением надзорных органов».
Последнее от Хадижат
- Эммануэль Макрон ушел на самоизоляцию
- Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России
- Президент сообщил что производство масок в России увеличено в двадцать раз
- Владимир Путин заявил, что пандемия затронула все области жизни
- Дагестанские волонтеры доставляют лекарства больным коронавирусом