ЗАМАНА - В Дагестане закрыли горнолыжную базу «Чиндирчеро»

В Дагестане закрыли горнолыжную базу «Чиндирчеро»

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17 декабря, 2020. Четверг 14:18
В Дагестане закрыли горнолыжную базу «Чиндирчеро»

Турбаза «Чиндирчеро» открывшая сезон всего несколько дней назад, сообщила на своей странице в Instagram что вынуждена прекратить работу «в связи с давлением надзорных органов».

В Дагестане закрыли горнолыжную базу «Чиндирчеро»
Общество

В администрации Акушинского района сообщили, что будут разбираться в причинах. Напомним, туристический центр не принимал гостей весь прошлый сезон по причине отсутствия электричества.

 

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