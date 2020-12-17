Президент сообщил что производство масок в России увеличено в двадцать раз

Владимир Путин в рамках пресс-конференции сообщил о необходимости осуществить полную доступность медицинских услуг для граждан.

Для достижения этой цели страна планирует направить 550 млрд рублей бюджетных средств на модернизацию первичного звена здравоохранения.

По словам Путина, в условиях пандемии россияне проявили главную черту своего национального характера единство перед лицом угрозы.

В итоге, мы успели перепрофилировать медучреждения для борьбы с коронавирусом, построили десятки ковид-госпиталей, увеличили производство масок в 20 раз, вовлекли в лечение ковид-пациентов более полумиллиона врачей и первыми создали вакцину.