Для достижения этой цели страна планирует направить 550 млрд рублей бюджетных средств на модернизацию первичного звена здравоохранения.
По словам Путина, в условиях пандемии россияне проявили главную черту своего национального характера единство перед лицом угрозы.
В итоге, мы успели перепрофилировать медучреждения для борьбы с коронавирусом, построили десятки ковид-госпиталей, увеличили производство масок в 20 раз, вовлекли в лечение ковид-пациентов более полумиллиона врачей и первыми создали вакцину.