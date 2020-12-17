Приговор экс-главы Избербаша оставлен без изменения

Напомним, Абдулмеджид Сулейманов ранее был признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Дагестан».

Исходя из материалов дела, Сулейманов, будучи главой города Избербаш, безвозмездно передал в собственность местной жительнице муниципальной квартиры рыночной стоимостью около 2 млн рублей.

Суд приговорил экс-главу города к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать ряд должностей в течение двух лет.

Суд отклонил прошение прокуратуры об отбывании подсудимым реального срока. Также была отклонена апелляционная жалобы стороны защиты, ходатайствующей о переквалификации переквалифицировать обвинение Абдулмеджида Сулейманова на статью «халатность».