ЗАМАНА - Приговор экс-главы Избербаша оставлен без изменения

Приговор экс-главы Избербаша оставлен без изменения

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17 декабря, 2020. Четверг 11:24
Приговор экс-главы Избербаша оставлен без изменения

Напомним, Абдулмеджид Сулейманов ранее был признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Дагестан».

Приговор экс-главы Избербаша оставлен без изменения
Общество

Исходя из материалов дела, Сулейманов, будучи главой города Избербаш, безвозмездно передал в собственность местной жительнице муниципальной квартиры рыночной стоимостью около 2 млн рублей.

Суд приговорил экс-главу города к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать ряд должностей в течение двух лет.
Суд отклонил прошение прокуратуры об отбывании подсудимым реального срока. Также была отклонена апелляционная жалобы стороны защиты, ходатайствующей о переквалификации переквалифицировать обвинение Абдулмеджида Сулейманова на статью «халатность».

 

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