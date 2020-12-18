В настоящий момент на объекте происходит внутренняя отделка, установка окон и внутренняя подготовка кабинетов.
Сдача объекта запланировала на август будущего года, стоимость контракта по возведению объекта составляет 74 миллиона 625 тысяч рублей.
Глава Чародинского района Мухидин Магомедов ознакомился с ходом строительства здания администрации района, - сообщает РИА «Дагестан».
В настоящий момент на объекте происходит внутренняя отделка, установка окон и внутренняя подготовка кабинетов.
Сдача объекта запланировала на август будущего года, стоимость контракта по возведению объекта составляет 74 миллиона 625 тысяч рублей.
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