ЗАМАНА - В Чародинском районе завершается строительство нового здания администрации

В Чародинском районе завершается строительство нового здания администрации

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18 декабря, 2020. Пятница 09:28
В Чародинском районе завершается строительство нового здания администрации

Глава Чародинского района Мухидин Магомедов ознакомился с ходом строительства здания администрации района, - сообщает РИА «Дагестан».

В Чародинском районе завершается строительство нового здания администрации
Общество

В настоящий момент на объекте происходит внутренняя отделка, установка окон и внутренняя подготовка кабинетов. 

Сдача объекта запланировала на август будущего года, стоимость контракта по возведению объекта составляет 74 миллиона 625 тысяч рублей.

 

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