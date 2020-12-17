ЗАМАНА - Дагестанский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Дагестанский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

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17 декабря, 2020. Четверг 16:33
Дагестанский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Студент Дагестанского технического университета Мурад Микаилов завоевал серебро Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!».

Дагестанский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»
Общество

По признанию Мурада, о конкурсе он узнал в университете и решив попробовать, стал заниматься углубленной изучением темы. Возможно, ваше призвание быть бизнесменом, но вы этого еще не поняли. Знания в разных областях пойдут вам только на пользу, говорит дагестанский студент.
В рамках конкурса участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании и принимали стратегические решения для ее развития.
Проект реализуются в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей».

 

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