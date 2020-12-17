Дагестанский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По признанию Мурада, о конкурсе он узнал в университете и решив попробовать, стал заниматься углубленной изучением темы. Возможно, ваше призвание быть бизнесменом, но вы этого еще не поняли. Знания в разных областях пойдут вам только на пользу, говорит дагестанский студент.

В рамках конкурса участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании и принимали стратегические решения для ее развития.

Проект реализуются в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей».