Дагестанские волонтеры доставляют лекарства больным коронавирусом

Данная деятельность проводится в рамках реализации акции взаимопомощи #МыВместе, основная цель которой состоит в поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате пандемии коронавируса.

С 7 декабря в Махачкале волонтерами обработано более ста заявок, - сообщает Министерство по делам молодежи Дагестана. В доставке лекарств задействованы порядка шестидесяти волонтеров. К акции присоединились члены Федерации автомобильного спорта и волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия». В свободное время, после учебы и работы, на своих личных автомобилях, соблюдая все необходимые меры безопасности, участники акции доставляют лекарства бесконтактным способом из поликлиник до домов пациентов.

Заявки на развоз лекарств волонтерам поступают через больницы и поликлиники города. Лекарственные препараты предоставляются бесплатно по рецепту врача людям, у которых тест на коронавирус является положительным. Доставка осуществляется бесконтактным способом.