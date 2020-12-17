Вручил ветерану памятную медаль а также денежное поощрение по поручению мэра в председатель Совета ветеранов города Махачкалы Заур Абасалиев.
Историей жизненного пути и судьбы ветерана Салман Дадаев поделился с подписчиками своей страницы в Instagram.
Ветеран Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 11:30
Глава Махачкалы Салман Дадаев поздравил Тагира Тагирова, проживающего в поселке Новый Хушет, связавшись с ним по видеосвязи.
Вручил ветерану памятную медаль а также денежное поощрение по поручению мэра в председатель Совета ветеранов города Махачкалы Заур Абасалиев.
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