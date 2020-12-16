ЗАМАНА - В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора запретили проведение стендап-шоу

В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора запретили проведение стендап-шоу

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16 декабря, 2020. Среда 23:15
В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора запретили проведение стендап-шоу

 Выступление известных резидентов шоу Stand UP и Comedy Баттл на ТНТ, Артура Чапаряна, Вани Усовича и Ирака Мирзалзаде должно было состояться в банкетном зале «Москва», в городе Каспийск.

В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора запретили проведение стендап-шоу
Общество

Программа стендаперов «Это вам не шутки» вызвала большой интерес публики. Билеты были распроданы, в зале банкетного зала собралось около 800 зрителей. По сообщению источника, после полуторачасового ожидания начала, перед публикой успел выступить один из артистов.

 

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