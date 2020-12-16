Программа стендаперов «Это вам не шутки» вызвала большой интерес публики. Билеты были распроданы, в зале банкетного зала собралось около 800 зрителей. По сообщению источника, после полуторачасового ожидания начала, перед публикой успел выступить один из артистов.
В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора запретили проведение стендап-шоу
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 23:15
Выступление известных резидентов шоу Stand UP и Comedy Баттл на ТНТ, Артура Чапаряна, Вани Усовича и Ирака Мирзалзаде должно было состояться в банкетном зале «Москва», в городе Каспийск.
Последнее от Хадижат
- Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина
- В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки
- В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора
- Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году
- В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице