ЗАМАНА - В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки

В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки

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16 декабря, 2020. Среда 19:10
В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 21 125  человек. Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции за последние сутки 5.

В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки
Общество

За все время врачам не удалось спасти 1 043 человека. На строгой изоляции на данный момент находится в республике 3 114 человек.
Напомним, что в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.
По сообщению Минздрава Дагестана, в республику поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный.

 

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