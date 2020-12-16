За все время врачам не удалось спасти 1 043 человека. На строгой изоляции на данный момент находится в республике 3 114 человек.
Напомним, что в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.
По сообщению Минздрава Дагестана, в республику поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный.
В Дагестане еще 152 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 19:10
Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 21 125 человек. Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции за последние сутки 5.
За все время врачам не удалось спасти 1 043 человека. На строгой изоляции на данный момент находится в республике 3 114 человек.
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